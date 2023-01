Projeto Cidade Empreendedora abre inscrições para 2023

O novo edital do programa do Sebrae programa Cidade Empreendedora foi lançado nesta quinta-feira (5) e as inscrições podem ser feitas até o dia 24 de fevereiro por meio do site oficial.

As novas cidades selecionadas irão compor o ciclo 2023/2024 do programa e serão acompanhadas pela instituição durante 16 meses – a partir deste ano até 2024. Para a realização do trabalho, os municípios poderão escolher entre dois eixos de atuação: Cidade de Negócios, voltado para transformar desemprego em empreendedorismo e alavancar o desenvolvimento por meio dos pequenos negócios, e Cidade Agro que é focado no potencial produtivo da cidade com a proposta de estimular o pequeno produtor e criar incentivos para impulsionar a economia agrícola local.

Ao optar por um dos eixos estratégicos, o trabalho será realizado em duas linhas de atuação: uma voltada para melhorar o ambiente de negócios e a outra direcionada para auxiliar e propor soluções ao pequeno empresário urbano e rural. Serão promovidas iniciativas para melhorar a gestão municipal, desburocratizar processos, facilitar o acesso de pequenos negócios às compras públicas e ainda promover uma cultura empreendedora nas escolas.

De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae/MS, essa estratégia trazida pelo Cidade Empreendedora possibilitou mudanças positivas na realidade dos municípios atendidos e ampliar o número de vagas disponíveis é dar oportunidade para que outras cidades também possam transformar a economia local.

“O programa leva para os municípios um pacote de soluções que transforma a economia local, através da inclusão produtiva dos pequenos negócios, promovendo com isso a geração de emprego e renda e o desenvolvimento de cada cidade participante. Esse é o nosso papel, apoiar quem quer empreender e também a gestão municipal, para que ela possa ser mais inovadora e priorizando o comércio local. Ao contemplar mais municípios com o Cidade Empreendedora, o Sebrae contribui com o desenvolvimento do estado como um todo”, destacou Mendonça.

Nas cidades que compõem o ciclo 2022/2023, o programa continua em execução ainda neste ano: Água Clara, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Caarapó, Coxim, Naviraí, Nioaque, Pedro Gomes, Ponta Porã e Santa Rita do Pardo.

Já nos municípios pertencentes ao ciclo 2021/2022, o trabalho feito pelo Sebrae foi finalizado no ano passado. As atividades do Cidade Empreendedora se encerraram em dezembro em Amambai, Bandeirantes, Camapuã, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Dourados, Inocência, Jaraguari, Jardim, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Selvíria, Sonora e Terenos.

Em Novo Horizonte do Sul, 22º município integrante do ciclo 2021/2022, o programa foi encerrado em junho. No total, foram realizadas nas cidades cerca de mil ações com o foco em eixos estratégicos a partir da necessidade de cada município. Anteriormente a 2020, outros seis municípios de Mato Grosso do Sul também já participaram do Cidade Empreendedora: Alcinópolis, Anaurilândia, Brasilândia, Bodoquena, Figueirão e Sidrolândia.

Serviço

Para participar da chamada pública limitada a 10 vagas, o município deverá se inscrever em cidadeempreendedora.ms.sebrae.com.br/edital, de 5 janeiro a 24 de fevereiro. Após a inscrição, o Sebrae entrará em contato para apresentação da proposta, valores e trâmites de contratação. Os municípios pertencentes aos ciclos 2021/2022 e 2022/2023 do programa não podem aderir a esta nova edição. Também não poderão participar do processo seletivo os municípios que possuem densidade empresarial acima de 60 mil. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 570 0800.