“Vaca Atolada” fica em 29º lugar no Tasteatlas Awards 2022

O concurso Tasteatlas Awards 2022 que destaca os principais pratos culinários do mundo todo nesta edição classificou uma delicia Sul Mato-Grossense chamada “Vaca atolada”, carne de panela com mandioca que ficou em 29º lugar.

A picanha brasileira conquistou o segundo lugar em um ranking com as 100 melhores comidas tradicionais do mundo.

O último prato brasileiro a aparecer no levantamento é o feijão tropeiro, típico em São Paulo, Minas Gerais e Goiás. A comida mistura feijão, carne seca, toucinho e farinha de mandioca ou de milho.

Dados da Organização Mundial do Turismo mostram que a gastronomia é o terceiro principal motivo da realização de viagens em todo o planeta.

Segundo dados do Governo Federal o país produz 9,7 milhões de toneladas de carne bovina e exporta 25% da produção.

