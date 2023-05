Grupo de evangélicos ficam feridos após carreta atingir Kombi na BR-262

Um grupo de evangélicos acabou levando um susto, na noite de ontem (30), enquanto voltavam de um encontro. Uma Kombi onde estavam, capotou após ser atingido por uma carreta na BR-262, em Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande. Duas pessoas foram encaminhados para Santa Casa de Campo Grande para receber atendimento médico.

O acidente aconteceu próximo à meia-noite, quando o grupo de seis mulheres e dois homens, foi atingindo por uma carreta, no km -250. Com o impacto da batida, a Kombi capotou várias vezes, parando junto ao guard rail do acostamento da rodovia.

O motorista do veículo relatou ao Notícias do Cerrado, que só viu um clarão e depois a Kombi capotou. O veículo ficou destruído. Duas pessoas foram encaminhados para Santa Casa da Capital, por equipes do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) que passava pelo local no momento do acidente. Os outros ocupantes sofreram apenas arranhões.

