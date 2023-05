Adolescente de 17 morre em colisão de veículos na MS-270

Letícia Mioto Cavalheiro, de 17 anos, morreu na noite de ontem (30), após o veículo em que estava colidir contra uma carreta, na MS-270, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. No automóvel havia mais dois rapazes, encaminhados ao hospital gravemente feridos.

Segundo apurado pelo Dourados News, a vítima estava em um veículo, modelo Fox, cor preta, no sentido Dourados/Itahum, acompanhada de outros dois jovens, quando o condutor de um veículo modelo Voyage, prata, colidiu na traseira do carro onde ela estava.

Com o impacto da batida, o Fox rodou na pista e acabou parando no sentido contrário da rodovia, quando foi atingindo por uma carreta. O acidente ocorreu no km 48 da MS-270.

Segundo testemunhas, os jovens haviam saído de uma fazenda na região e pretendia comer um lanche no Distrito de Itahum. Equipes da Polícia Civil esteve no local, mas não encontrou o motorista do Voyage, que fugiu após a colisão.

Estiveram na rodovia também a Polícia Militar Rodoviária (PMR) e equipes do Corpo de Bombeiros. O caso será investigado.

