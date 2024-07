Governo de MS inicia obra na Lagoa do Sapo em Batayporã

Provocando alagamentos, problema perdura há 50 anos

Devido os constantes alagamentos na região da Lagoa do Sapo, no município de Batayporã, o Governo de Mato Grosso do Sul deu início à obra de recuperação da drenagem, que inclui aproximadamente 4 mil metros lineares de galerias de águas pluviais e a construção de uma nova bacia de amortecimento, com capacidade de mais de 60 mil metros cúbicos. O investimento é de mais de R$ 20 milhões.

Segundo o Governo, a obra beneficiará os moradores e comerciantes da região central da cidade, que há décadas sofrem com os alagamentos durante as chuvas intensas.

A iniciativa promete resolver definitivamente o problema de alagamentos que assola a cidade há mais de 50 anos. A previsão de conclusão da obra é outubro de 2025.

Atualmente, cerca de 10% dos serviços já foram executados, e Batayporã verá uma transformação significativa na região central quando as obras estiverem finalizadas. Essa obra foi garantida pelo governador Eduardo Riedel em janeiro deste ano, durante uma reunião com o prefeito municipal Germino Roz e vereadores de Batayporã, para definir os investimentos do MS Ativo Municipalismo.

Além da obra de drenagem, Batayporã está recebendo mais de R$ 2,4 milhões por meio de convênio com a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) autarquia vinculada à Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística). Esses recursos estão sendo destinados a obras de infraestrutura urbana, como pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Residencial Antônio Olímpio Pinheiro e na Vila Maria Gonçalves da Silva.

“O Governo do Estado está investindo cerca de R$ 72,7 milhões em ações de infraestrutura e educação no município, beneficiando os mais de 10.712 moradores. As iniciativas municipalistas incluem mais de R$ 72 milhões em obras que abrangem melhorias em ruas, avenidas, estradas e habitação”, explica o secretário da Seilog, Helio Peluffo.

Entre as obras em execução, concluídas e a serem iniciadas, os investimentos somam R$ 69,5 milhões somente no setor da infraestrutura, importante segmento de desenvolvimento da cidade.

O Estado tem investido em melhorar a malha rodoviária da região com destaque para a pavimentação das rodovias MS-276, que liga Nova Andradina a Batayporã, e MS-476, que conecta Batayporã e Taquarussu. A revitalização da Praça Mustafa, o recapeamento, pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em 80 mil metros quadrados de diversas ruas e avenidas também fazem parte das ações do Governo do Estado no município, reforçando o compromisso com o desenvolvimento local.

Na área de habitação, estão assegurados R$ 796,5 mil para projetos de substituição de moradias precárias, para o programa Lote Urbanizado e para a regularização fundiária, com 222 títulos já entregues.

Com Gov MS

