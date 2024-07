A pedido da Junta Governativa da Federação de Futebol, filiados convocam Assembleia Geral Extraordinária

Temas como reforma do estatuto, destituição de membros e novas eleições estão entre as pautas a serem discutidas na próxima semana

Os filiados à FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), a pedido da Junta Governativa, composta por representantes legais dos clubes e ligas profissionais e amadores filiados à entidade, convocam seus membros e convida a imprensa para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 25 de julho (quinta-feira), às 14 horas, no Grand Park Hotel, localizado na região central de Campo Grande.

Um dos primeiros tópicos a serem abordados é a confirmação do atual quadro de filiados, para que os demais temas da noite possam ser discutidos e deliberados de forma correta e com quórum estabelecido. Segundo a Junta, formada por Gilmar Ribeiro (representante da Capital), Iliê Vidal (Águia Negra), André Baird (Costa Rica), Luiz Bosco (Corumbaense) e Italo Milhomen (representante das ligas amadoras) a relação ainda não foi apresentada pela direção da entidade.

A reforma do atual estatuto da Federação também será pauta durante a noite. A minuta do novo modelo foi publicada ontem (16/07), na edição impressa e digital do Jornal O Estado (pág. 19 e 21), e conta com diversas mudanças. Entre elas a inclusão de atletas e mulheres na composição do Conselho Deliberativo, política anti-nepotismo, melhor distribuição no peso de voto entre os filiados em decisões relacionadas à entidade, pré-requisitos para candidatura e composição das chapas, entre outros assuntos.

“A Junta trabalhou muito nos ultimos dias para cumprir a atribuição de propor uma reforma estatutária na FFMS. Com nossos próprios recursos nos esforçamos para contratar assessoria jurídica e sugerir uma minuta de estatuto moderna e democrática. Viajamos grande parte do Estado para discutir com o máximo possível de clubes e direcionar os caminhos do nosso futebol para novos tempos. Estamos otimistas e contando com uma grande votação no sentido de mudança”, complementa André Baird.

“O futebol do Estado esteve sob o mesmo comando por mais de 27 anos, então nós da Junta Governativa, junto aos clubes profissionais, amadores e ligas viemos nos esforçando focados em um novo estatuto e em novas eleições. A ideia é dar uma resposta ao povo sul-mato-grossense que tanto ama o futebol que agora vamos passar a limpo!”, complementa Gilmar Ribeiro.

Caso aprovado por maioria durante a assembleia, o documento passa a reger o futebol estadual de forma imediata.

Nova roupagem

O evento, caso aprovado o novo estatuto, também deve marcar a destituição oficial de Francisco Cezário e toda diretoria estatutária. A ação tem como principal base a “crise de credibilidade e imagem na FFMS, com impacto imediato aos clubes profissionais e ao futebol de Mato Grosso do Sul como um todo” causado por eles, conforme documento. Contudo, a reforma não impacta na gestão do presidente interino Estevão Petrallas, que assumiu o posto em 27 de maio de forma legítima, junto à CBF (Confederação Brasileira de

Futebol), e conta hoje com apoio dos membros da Junta Governativa.

Um dos tópicos mais importantes da noite também diz respeito à convocação para as eleições gerais da Federação, que deve acontecer antes do término do mandato do atual gestor. No evento será deliberado, inclusive, a formação das chapas para a eleição, prevista para o dia 22 do próximo mês.

A Assembleia Geral Extraordinária é idealizada por nove dos dez clubes integrantes da primeira divisão e quatro dos seis que integram a segunda divisão do futebol profissional. O edital completo de convocação pode ser acessado na edição digital do Jornal O Estado, veiculado nesta segunda-feira (16/07).

Serviço

Assembleia Geral Extraordinária da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul

Data: 25/07/2024

Horário: 14 horas (MS)

Local: Grand Park Hotel (Sala Maritaca)

Endereço: Avenida Afonso Pena, nº 5.282, Bairro Chácara Cachoeira, Campo Grande – MS

Com informações da Assessoria de Comunicação Lusa MS

