Fusca recheado de maconha é interceptado na BR-487

Neste final de semana, um homem de 29 anos, foi preso por agentes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) com mais de 90 quilos de drogas. O caso aconteceu na BR-486, no trecho da área rural de Naviraí, a droga tinha como destino o Paraná.

Durante a ação os policias deram ordem de parada ao condutor do veículo. Durante a vistoria, os agentes localizaram, em um compartimento oculto, 101 volumes prensados de maconha com peso de 87 quilos, mais 21 invólucros de skank, com quatro quilos.

O homem relatou que foi contratado por um desconhecido, para levar a droga de Itaquiraí (MS) para a cidade de Umuarama. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Naviraí. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 192 mil.

