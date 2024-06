Cine Maturidade exibe ‘A Intrometida’ e traz Estela Scandola para bate-papo sobre Junho Prata

A edição do ‘Cine Maturidade’ do Junho Prata tem convidada pra lá de especial para o bate-papo pós-filme. Em comemoração ao mês de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, o longa escolhido é o drama ‘A Intrometida’, de Susan Sarandon, e quem discute o envelhecimento a partir do audiovisual é a assistente social, educadora e militante, Estela Scandola.

O Cine Maturidade é um projeto da Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoa Idosa que desde dezembro de 2023 vem trabalhando os diferentes tipos de envelhecimento sob a ótica do cinema. A cada edição, um profissional da rede de atendimento à pessoa idosa é convidado a trazer o assunto visto na tela para o dia a dia dos sul-mato-grossenses.

Para a assistente social, militante, educadora e figura histórica nas discussões, Estela Scandola, a personagem interpretada por Susan Sarandon não faz jus ao título do filme, intrometida. “Ela é uma pessoa disposta sempre a cuidar de todo mundo. É daquelas que gostam de amar e isso é maravilhoso… Na idade da personagem parece que tudo se resumirá a perturbar a filha e não é, ela se entrega ao viver com paixão e alegria”, descreve.

Sinopse

A Intrometida (2015) tem direção e roteiro de Lorene Scafaria, e Susan Sarandon no papel de Marnie Minervini, que encara a maternidade não como um dever, mas sim uma vocação. Mesmo após a recente morte do marido, ela não deixa de ser alegre, sempre mandando mensagens, ligando e aparecendo sem avisar na casa da filha, Lori (Rose Byrne).

Almejando algum controle sobre sua vida, principalmente após o término de um relacionamento, Lori tenta sair das asas da mãe, mas Marnie segue a filha até Los Angeles e acaba desenvolvendo uma conexão com um policial (J.K. Simmons).

Junho Prata

Instituído pela Lei Estadual 5.215/2018, Junho Prata é o mês voltado para reflexão sobre os cuidados e o acolhimento que a sociedade deve ter com a pessoa idosa.

Desde 2018, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Cidadania; Assembleia Legislativa, e demais parceiros vem trabalhando na campanha para divulgação e construção das políticas públicas de prevenção e enfrentamento às violências.

Subsecretária de Políticas Públicas para Pessoa Idosa, Zirleide Barbosa, ressalta que o Junho Prata é fundamental para colocar o assunto em pauta, e que deve ser discutido em todos os territórios. “Já temos dentro da programação da subsecretaria, o Cine Maturidade, que promove debate sobre o envelhecimento através de filmes e conversas com especialistas. E agora, no Junho Prata, trazemos à tona a solidão, e como este sentimento pode deixar as pessoas idosas suscetíveis a doenças e também a violências”, pontua Zirleide.

Com entrada gratuita, o evento acontece na terça-ferça, 25 de junho, às 14h, no Museu da Imagem e do Som (MIS), localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559. Após a sessão, será aberto um diálogo mediado pela assistente social, feminista, educadora popular, e doutora Estela Scandola.

Para conferir o calendário completo de ações do Junho Prata, clique aqui.

