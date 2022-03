Expoagro 2022 tem evento de laço carapé com prêmio de R$ 20 mil

Depois uma longa paralisação devido à pandemia de COVID-19, os eventos estão voltando aos poucos. A 56º Expoagro de Dourados, por exemplo, vai acontecer entre os dias 13 a 22 de maio. Na ocasião, a Festa de Laço Carapé terá 40 equipes reunidas em prol de ganharem R$ 20 mil. As inscrições já estão abertas.

O laço comprido é uma das tradições no Estado. Competição a cavalo, o esporte trabalha técnica e equilíbrio para um bom desempenho na prova. Neste ano, competidores de outros estados também irão participar das provas.

Organizado pelo Rancho do Laço em parceria com o Sindicato Rural de Dourados, a Expoagro tem apoio do governo estadual e da prefeitura douradense. Informações podem ser consultadas pelos números (67) 99971-0842 / 99971-0085, Rozana e Emily, respectivamente.