Podcast do Entrevistando traz Sarah Barros sobre “a arte de empreender”

A empreendedora Sarah Barros, sócia-fundadora do Know How Club, participa hoje (18) do podcast de O Estado Online, onde conta sobre sua história de vida, arte e empreendedorismo.

Uma das fundadoras de um clube de empreendedorismo na Capital que tem a missão de orientar pequenos e médios autônomo, Sarah passou por dificuldades no meio corporativo que até resultaram em um quadro de depressão. Ela precisou aprender habilidades emocionais, entre elas controle, para persistir no meio.

Com exclusividade, a empresária fala às 20h no Podcast do Entrevistando, apresentado por Rafael Belo, a experiência que adquiriu no Know How Experience, um dos maiores eventos de empreendedorismo da América Latina.

A entrevista é transmitido pelas redes sociais de O Estado Online.