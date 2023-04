Entidade criar barreira de contenção para proteger Rio da Prata

A erosão e a sujeira no rio da prata, na região de Jardim, localizado a 250 km da Capital, causada pela degradação e erosões vem sendo combatida por alguns grupos em defesa do rio, como o Instituto Rio da prata, Recanto ecológico Rio da Prata e agência de mergulho da Serra da Bodoquena em favor do rio da prata.

Em uma postagem feita nesta segunda-feira ( 10), mostram a solução encontrada que foi a de colocação de barreiras de pedras ao longo da erosão para impedir que sedimentos cheguem ao rio da Prata. Essa medida evita a turbidez das águas cristalinas.⠀

⠀

É também uma solução simples e eficaz para evitar problemas mais graves e prevenir danos ao meio ambiente.⠀

⠀

Segundo o grupo os resultados obtidos foram extremamente positivos. O fluxo de sedimentos foi reduzido, resultando em um ambiente mais limpo e saudável. ⠀

⠀

O pesquisador esclareceu o porque da utilização das pedras. “Além disso, as barreiras também impedem que a erosão cause danos ao solo e às estruturas da fazenda. As pedras utilizadas para a construção das barreiras foram doadas pelas empresas Calcário Bodoquena e Edem Mineradora.”, especificou.

O grupo de pesquisadores também agradeceram aos irmãos Gilson Matzembacker e Gelson, arrendatários da Fazenda Moinho, pela parceria e empenho na preservação do meio ambiente.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.