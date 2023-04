Campo Grande recebe campeonato Brasileiro de motociclismo em Maio

O Campeonato Brasileiro de Motovelocidade 2023 contará com etapas e o Estado receberá motociclistas de toda parte do Mundo em Maio.

Com chancela da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e realização da Tech Time Ltda e M78, a 1ª Etapa da competição será disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, nos dias 14, 15 e 16 de abril, e terá transmissão ao vivo no YouTube e pelo canal por assinatura BandSports.

De âmbito nacional, o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade percorrerá as pistas de cinco autódromos diferentes localizados em quatro Estados do país. A competição inicia em Goiânia (GO), com a abertura realizada no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Depois segue para Campo Grande (MS), onde as disputas serão travadas no Autódromo Orlando Moura, e chega à metade da temporada em Lima Duarte (MG), no moderno Autódromo Potenza. Em seguida parte para Cascavel (PR), no tradicional Autódromo Zilmar Beux, retorna a Minas Gerais, em Curvelo, no Circuito dos Cristais, e encerra a temporada 2023 no mesmo palco da abertura, em Goiânia.

“O Campeonato Brasileiro de Motovelocidade está crescendo mais a cada ano. Tenho certeza que esse ano será um diferencial. Vamos crescer muito devido à grande participação de pilotos, de nível nacional e até mesmo internacional, que estão aderindo ao nosso campeonato. Estou bastante ansioso e esperançoso para que a temporada de 2023 inicie logo para que possamos ter um grande ano e um grande campeonato”, comenta Firmo Henrique Alves, presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo.

O Campeonato Yamalube R3 bLU cRU América Latina é um dos três eventos que integram o calendário 2023 do Brasileiro de Motovelocidade. A competição monomarca da Yamaha, que utiliza unicamente motos YZF-R3 preparadas para às pistas, chega à sua 7ª edição neste ano com 49 pilotos inscritos, sendo 13 estrangeiros, divididos nas categorias R3 Talent – para pilotos de 12 a 22 anos – e R3 Cup, para pilotos a partir de 23 anos. Além disso, o campeonato terá a participação de duas pilotos mulheres: as jovens Gabrielly Lewis e Raquel Vaz. Os atuais campeões Bruno Ribeiro, da categoria Cup, e Gustavo Manso, da Talent, também retornam à disputa para defender a manutenção dos respectivos títulos.

Com objetivo de incentivar o desenvolvimento de jovens talentos no mundo da motovelocidade, o Campeonato Yamalube R3 bLU cRU América Latina, que até o ano passado era chamado de R3 bLU cRU Cup, já lançou diversos vencedores mundo a fora. O piloto Enzo Valentim, formado nas categorias da casa, é o atual campeão europeu da R3 bLU cRU European Cup. Os jovens competidores Ton Kawakami, Humberto Turquinho e Enzo Valentim participam da Supersport 300, classe de acesso do Mundial de Superbike. Por fim, Meikon Kawakami, que disputa o Espanhol de Motovelocidade (ESBK), encerrou a temporada passada na quarta colocação do classificatório geral.

Nesta temporada contamos com o Piloto de Campo Grande ALEXANDRE AYABE

Confira abaixo a lista dos pilotos e equipes da categoria GP 1000 que disputarão a temporada 2023 do MOTO 1000 GP:

ART Aston Racing Team – Alexandre Ayabe (#850) e Gleidson Babinha (#10)

Center Moto Racing – Pedro Lins (#30) e Bernardo Herculano (#741)

Dazzi Racing – Bruno Gibi (#94) e Elvis Carneirinho (#18)

Motobel Brothers – Eduardo Marques (#231) e William Barros (#23)

Norte Minas Racing Team – Michel Abboud (#8) e Victor Olivera (#5)

Potenza Racing – Rafael Maranhão (#69) e Guilherme Agostine (#58)

Procomps XL Racing Team – Alexandre El Toro (#75) e Luis Ferraz (#13)

PRT M78 Yamaha – Meikon Kawakami (#83) e Breno Pinto (#44)

PRT AD78 Yamaha – Ton Kawakami (#87) e Pablo Nunes (#28)

Surf BSB Motor Racing – Henrique Castro (#88) e Iovandes Natural (#3)

77Galego Racing Team – Alan Galego (#77) e Hugo Barbosa (#188)

Calendário do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade – 2023

1º Etapa de GOIÂNIA – 14 a 16 de abril, Goiânia (GO) – Autódromo Internacional Ayrton Senna;

2ª Etapa de CAMPO GRANDE – 26 a 28 de maio, Campo Grande (MS) – Autódromo Orlando Moura;

3ª Etapa de LIMA DUARTE – 14 a 16 de julho, Lima Duarte (MG) – Autódromo Potenza;

4ª Etapa de CASCAVEL – 25 a 27 de agosto, Cascavel (PR) – Autódromo Zilmar Beux de Cascavel;

5ª Etapa de CURVELO – 6 a 8 de outubro, Curvelo (MG) – Circuito dos Cristais;

6ª etapa de GOIÂNIA – 10 a 12 de novembro, Goiânia (GO) – Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Restando apenas duas semanas para a abertura do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, a programação completa da 1ª Etapa será divulgada nos próximos dias. Para mais informações, acesse o www.M1Gp.com.br e os perfis oficiais nas redes sociais: Instagram + Facebook + Youtube: Brasileiro de Motovelocidade e MOTO 1000 GP.

Serviço:

Campeonato Brasileira de Motovelocidade – Etapa de Goiânia

Autódromo Internacional de Campo Grande – Circuito Orlando Moura

BR 262 – km 12

