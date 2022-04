Enredos que falam de amor fecham o carnaval de Corumbá

O tradicional carnaval de Corumbá promete animar a segunda e última noite de desfiles deste sábado (23).

O último dia de desfile, saí na avenida com mais cinco escolas: Marquês de Sapucaí, Major Gama, A Pesada (campeã de 2020), Vila Mamona e Imperatriz Corumbaense. A Pesada busca o tricampeonato com o samba-enredo “Em uma história de amor, nem tudo que reluz é ouro” – uma adaptação de quatro histórias de amores trágicos (Lampião e Maria Bonita, Helena de Tróia, Romeu e Julieta e o próprio Planeta Terra, numa referência aos desastres ambientais).

Com o retorno dos desfiles o evento não lotou, mas a população e turistas participaram da festa e chegaram cedo à Avenida General Rondon, a passarela do samba, onde foram instaladas as arquibancadas, áreas privativas e os camarotes, para assistir ao primeiro dia do desfile.

Centenas de pessoas se concentraram também na Praça Generoso Ponce, buscando um espaço entre as estruturas para acompanhar a passagem das escolas. Em todo o circuito do samba o policiamento foi ostensivo e não foi registrada nenhuma ocorrência grave.