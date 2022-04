Expogrande traz Jorge e Mateus nesta noite

O feriado de Tiradentes está com a agenda repleta de atrações para todos os públicos. Um dos carros chefes desta variedade de atrações está sendo os shows da Expogrande, que hoje (23), leva para o palco armado no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês a dupla Jorge e Matheus.

Henrique e Juliano, Zé Neto e Cristiano, o DJ Alok e George Henrique e Rodrigo foram algumas das atrações destes últimos dias.

A abertura dos portões será às 22h, neste sábado (23), e será vez da dupla sertaneja Jorge e Mateus se apresentar.