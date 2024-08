Em Dourados mulher tem bicicletas e botijão de gás furtados

A vítima conseguiu recuperar as duas bicicletas furtadas, menos o botijão de gás que foi vendido em uma boca de fumo

Uma mulher, de 22 anos, teve bicicletas e o botijão de gás furtados no bairro Canaã IV, em Dourados. De acordo com o relato da vítima, no domingo (11), teria saído de casa por volta das 10h e retornado às 10h30, quando encontrou sua residência com a porta arrombada.

No imóvel notou a ausência de duas bicicletas e um botijão de gás. Ao conversar com os vizinhos para saber mais informações do que poderia ter acontecido, eles relataram que viram um homem identificado como Guilherme entrando na casa da vítima e furtando os pertences.

A jovem foi até a casa do suspeito e conseguiu recuperar apenas as bicicletas, pois o botijão de gás ele teria vendido na boca de fumo.

Além do furto, Guilherme teria ameaçado a vítima com agressão física.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram