Vídeo: imprudência no trânsito deixa três pessoas em estado grave em Campo Grande

Três pessoas com idades não divulgadas ficaram em estado grave, no início da manhã desta segunda-feira (12), em um acidente ocorrido no cruzamento da Avenida das Bandeiras com a Rua Ouro Verde, no bairro Vila Marcos Roberto, em Campo Grande.

De acordo com imagem de câmera de segurança, é possível ver o momento que o motorista de uma caminhonete F-250 fura o semáforo vermelho e, em alta velocidade, atinge a lateral de um caminhão transportando caixas de verdura.

Com o impacto, o veículo de carga é arrastado para a calçada e atinge um casal em uma motocicleta que aguardava no cruzamento para passar. O homem e a mulher ficaram feridos levemente e foram socorridos para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

Já os três ocupantes da caminhonete que causou a batida ficaram feridos gravemente e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa.

O motorista do veículo atingido não se feriu. As verduras ficaram espalhadas pela pista e uma equipe do BPTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito) interditou o trecho para registrar a ocorrência e retirar os automóveis envolvidos na colisão.

Confira o vídeo da batida abaixo:

