Durante briga, trabalhador rural leva tiro e morre

Um trabalhador rural, identificado como Valdemir Cardoso da Paz, de 58 anos, foi morto por um tiro na noite do último sábado (11), na Fazenda Nabileque, em Corumbá, município localizado a 417 km de Campo Grande. O caso foi levado à Polícia Civil pelo advogado do dono da propriedade rural.

De acordo com o boletim de ocorrência, após o recebimento da denúncia, a equipe de plantão, com apoio da Força Tática da Polícia Militar, se dirigiu ao local e prendeu em flagrante Thiago Candado Alves, de 28 anos, acusado do assassinato.

No local, ele aguardava a chegada dos policiais na porteira da fazenda. A arma de fogo, um revólver calibre .32 com seis munições, sendo três deflagradas e três intactas, foi apreendida, conforme apuração do jornal Diário Corumbaense.

Segundo informações da Polícia Militar, Thiago teria ido até a casa da vítima para pegar uma motosserra que pertencia ao patrão. Antes disso, ambos teriam discutido pelo aplicativo WhatsApp sobre a posse do equipamento, e Valdemir teria se negado a entregá-lo, alegando que somente ele sabia manusear a ferramenta. Quando o autor chegou em frente à residência da vítima, Valdemir teria pego uma arma de fogo e ido ao seu encontro.

Ao tentar tomar a arma da vítima, quando esta passava pela cerca, ocorreu o primeiro disparo, e depois o segundo tiro, atingindo Valdemir. O motivo do crime não foi informado no documento policial. O caso foi registrado como homicídio simples na 1ª Delegacia de Polícia Civil. Acesse também: Almir Sater e Banda do Velho Jack são atrações do 1º Festival da Cerveja

Com informações do jornal Diário Corumbaense