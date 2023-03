Almir Sater e Banda do Velho Jack são atrações do 1º Festival da Cerveja

No fim do mês de março a cidade de Bonito, a 245 quilômetros de Campo Grande e cidade turística mais famosa de Mato Grosso do Sul, se transforma na Capital da Cerveja Artesanal e realiza o I Festival de Cerveja de Bonito.

Com programação variada e grande nomes da música sul-mato-grossense, como Almir Sater e Banda do Velho Jack, o evento será realizado na Praça da Liberdade. O artista douradense Douglas da Kombi e as bandas bonitenses Máquinas do Seu Antônio e Mataguew completam as atrações culturais.