Dupla tenta assaltar mulher, em Dourados

Um caso de tentativa de roubo foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), na manhã de hoje, no Bairro Jardim Água Boa, em Dourados.

A vítima, que não teve a identidade revelada, comunicou aos policiais que, no dia 19 deste mês, seguia a pé para o trabalho no final de tarde quando foi abordada por dois homens que estavam de bicicleta, nas proximidades de um Centro de Educação Infantil Municipal da região.

A dupla começou a encarar a mulher até que um deles exigiu que ela entregasse o celular, mas ela negou e então foi ameaçada por eles que diziam estar armados.

A vítima continuou negando entregar o celular a eles e afirmou que não estavam armados. Nesse momento, um dos homens tentou dar um tapa nela, mas não conseguiu acertar. Os dois acabaram fugindo do local e retornaram momentos depois, mas não localizaram a vítima, que já havia chegado ao trabalho. O caso foi registrado como tentativa de roubo majorado pela participação de mais de uma pessoa.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.