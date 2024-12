Coletores pulam de caminhão de coleta da Solurb após o motorista perder o controle

Na manhã de hoje (24), coletores de resíduos da Solurb pularam do caminhão de coleta ainda em movimento, após o condutor perder o controle do veículo e ficar desgovernado. O caso ocorreu na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande, e o caminhão quase caiu no Rio Anhanduí.

Em um vídeo publicado nas redes sociais pelo site Campo Grande Mil Grau mostra o caminhão desgovernado passando por uma rua e, em seguida, os trabalhadores sendo socorridos. A mulher que registrou o ocorrido relata no vídeo que o motorista conseguiu salvar muitas vidas e que ele também estava preocupado com os colegas de trabalho.

Conforme informações, o motorista teria ficado sem freio, mas conseguiu desviar dos outros veículos que estavam na Avenida e ninguém foi atingido. Ele usou a buzina para tentar alertar os motoristas.

Já os coletores pularam do veículo com medo de caírem no córrego. Um deles teve ferimento na cabeça e recebeu atendimento médico. O veículo só não caiu no córrego porque parou em um buraco.

