Detido por armazenar conteúdo de pornografia infantil é solto por falta de provas

Durante esta manhã (4), um homem, de 26 anos, preso por armazenar conteúdo de pornografia infantil, foi solto após ser constatado que não haviam provas o suficiente para mantê-lo detido. O homem estava preso desde a terça-feira (3), em Vila Vargas, distrito de Dourados.

De acordo com o site Dourados News, embora o material apreendido seja grave, não há indícios de que ele tenha produzido ou compartilhado os conteúdos com outras pessoas. Também foi decidido que o homem responderá em liberdade até o final das investigações.

O suspeito foi preso em flagrante, com 11 gigabytes de material ilícito, incluindo fotos e vídeos, encontrados em um notebook e um celular.

A ação foi realizada em uma operação conjunta entre o DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente) de Campo Grande e o SIG (Setor de Investigações Gerais) de Dourados.

