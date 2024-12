Agentes do SIG encontraram mais de 1kg de maconha escondida em forro de residência, em Três Lagoas

Agentes do SIG (Seção de Investigação Geral) de Três Lagoas, apreenderam no final da tarde de ontem (4), uma grande quantidade de maconha, escondida no forro de uma residência.

Um funcionário de um condomínio recebeu informações de que havia drogas na casa e acionou a polícia.

O morador do imóvel foi identificado, mas ele não estava no local no momento em que os policiais estavam realizando as buscas. Ele tinha várias passagens policiais, incluindo por tráfico de drogas.

Ao todo, a droga totalizou mais de dois quilos.

O suspeito ainda está foragido e se for processado, poderá ser condenado a uma pena de até 15 anos de reclusão.

