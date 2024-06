Crianças são resgatadas de uma situação degradante após a mãe abandonar as filhas para beber em um bar

Na noite da última quarta-feira (26), duas crianças de 3 e 4 anos foram resgatadas, após serem abandonadas pela mãe de 26 anos, que havia ido beber em um bar. O Caso foi registrado em Água Clara.

Por volta das 20 h, os agentes foram acionados após uma denúncia dos vizinhos, que informaram sobre duas crianças sozinhas, pedindo comida. A responsável pelas meninas havia saído, deixando-as sem supervisão nem alimentação adequada.

Ao chegarem à residência, os policiais encontraram as portas entreabertas e janelas abertas. Após adentrarem, localizaram uma das meninas em um quarto e a outra em outro cômodo. Perguntaram à criança de 4 anos se ela havia comido, e ela relatou ter consumido apenas um pão.

A menina explicou que a mãe saiu para beber e não deixou comida para elas. Na casa, os policiais encontraram muita sujeira, garrafas de pinga espalhadas e cigarros. O Conselho Tutelar foi chamado e as meninas foram encaminhadas para cuidados adequados, enquanto a mãe não foi localizada.

