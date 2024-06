Na garupa, mulher morre em acidente após piloto fugir da polícia no Jardim Aeroporto

Milena Honorato Cosmo Gomes, de 25 anos, morreu em um grave acidente no final da noite desta quarta-feira (26), no Jardim Aeroporto, em Campo Grande. Ela era garupa da motocicleta conduzida por Peterson Bueno Machado, de 23 anos, que fugia de uma abordagem policial.

O caso aconteceu na rua Vanderlei Pavão com Avenida José Barbosa Rodrigues. Segundo informações, a motocicleta não tinha placa e o jovem ignorou a ordem de parada da Polícia Militar, onde se iniciou uma perseguição.

Conforme detalhes da ocorrência, a motocicleta colidiu com um veículo de passeio, um Volkswagen Gol durante a fuga. O motorista do veículo teria avistado o giroflex da viatura e ao liberar espaço para a passagem dela, a motocicleta bateu no carro.

Com o impacto, Milena foi arremessada a pouco mais de 10 metros de distância da moto e o capacete dela saiu, deixando a inconsciente. O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizou manobras de reanimação, porém ela não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância.

O Peterson também foi socorrido e apresentava suspeita de fraturas nos braços e na clavícula. Ele foi preso em flagrante pela polícia.

No local estiveram a Polícia Civil, a Polícia Científica, além da Polícia Militar que estava isolando a área.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram