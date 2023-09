Criança de 6 anos morre após picada de escorpião e médicas identificam sinais de estupro

Uma menina de seis anos, morreu após parada cardíaca depois de um ataque de escorpião, no último domingo (24), em Três Lagoas, a 334 quilômetros de Campo Grande, onde ficou internada em estado grave. Durante atendimento médico, profissionais identificaram sinais de estupro na criança.

A criança, moradora do município de Brasilândia, foi picada pelo animal peçonhento no sábado (23). Devido ao estado de saúde ser considerado grave, ela foi transferida de ambulância no mesmo dia para o Hospital Regional de Três Lagoas.

Ao dar entrada no hospital, ela foi levada ao pronto-socorro, onde os procedimentos médicos iniciais foram feitos. Entretanto, uma médica da unidade desconfiou que a menina poderia ter sido vítima de abuso sexual, tendo notado sinais nos órgãos sexuais da criança.

Conforme informações do portal Rádio Caçula, a criança estava com um rompimento no hímen e o tecido anal dilacerado e uma segunda profissional também identificou os sinais de estupro, não sendo possível identificar se o crime era recente ou antigo. A criança teve quatro paradas cardíacas e por volta das 11h37, acabou morrendo.

A equipe médica acionou a promotora de Justiça da cidade e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O corpo da vítima foi encaminhada ao Imol (Instituto Médico Legal) para a realização de exames periciais.

Prevenção

Os escorpiões preferem ambientes secos e escuros, como esgotos, ralos de pia e janelas. O uso de telas de proteção em janelas, e soleiras nas portas podem ajudar a evitar a entrada dos animais. Para aqueles que possuem jardim em casa, o ideal é deixar sempre a grama aparada.

Em caso de picada, deve-se lavar o ferimento com água e sabão, e imediatamente procurar uma unidade de saúde. Vale lembrar que não se deve em nenhum caso aplicar álcool ou querosene, prender a circulação do local, perfurar ou queimar a área da ferida, não usar curativos e nem consumir bebida alcoólica.

O Ministério da Saúde possui um Manual de Controle de Escorpiões, com várias dicas, informações e formas de prevenir e reduzir os acidentes.

