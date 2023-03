Corumbá recebe atendimento presencial do Censo Previdenciário a partir do dia 14 de março

Na rota de atendimentos, Corumbá é a próxima cidade a receber o atendimento presencial da Ageprev (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul). Entre os dias 14 de março e 5 de abril, servidores públicos da ativa, aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Mato Grosso do Sul (RPPS/MS) e militares estaduais ativos, da reserva remunerada, reformados e pensionistas vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM/MS) poderão se consultar com a equipe sobre o Censo Previdenciário.

A iniciativa surgiu com o objetivo de reduzir a possibilidade de ausências, daqueles que encontrem dificuldade participarem na modalidade on-line. Fazer o cadastro e o envio de documentos pela internet agiliza e assegura a efetividade do processo. Segundo o diretor de Gestão da Informação da Ageprev, João Ricardo Dias de Oliveira, o sistema de envio de dados para o recadastramento é simples, porém pode causar dúvidas, por isso, o Governo do Estado, por meio da Ageprev, disponibiliza o atendimento presencial . “Para sanar dúvidas ou auxiliar no envio da documentação”, enfatiza.

Vale ressaltar que a ausência na declaração acarreta em danos ao servidor, que pode o benefício suspenso.

Em Corumbá, encontram-se 1627 servidores, sendo 716 ativos, 750 aposentados e 161 pensionistas. O serviço de atendimento presencial da Ageprev ocorre das 07h45 às 16h45 (sem intervalo para o almoço), na Escola Estadual Carlos de Castro Brasil, localizada na Avenida Rio Branco, 976, no bairro Universitário.

(67) 4042-1007 (67) 99630-7481 Para outras informações e envio do recadastramento on-line, o site é o censo.ms.gov.br, onde constam todas as orientações sobre o Censo Previdenciário. Para o caso de dúvidas há ainda o atendimento pelo telefonee Whats App