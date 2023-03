Senasp destaca aumento da participação feminina em órgãos de segurança pública

Balanço divulgado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp/MJSP), nesta segunda-feira (13), mostram números relacionados ao aumento no número do efetivo das mulheres que atuam em órgãos de segurança pública de todo o país.

Em um comparativo entre os anos 2000 e 2021, é possível destacar que houve aumento do público feminino de 5,88% nas Polícias Militares, 12,44% nos Corpos de Bombeiros Militares, 4,35% nas Polícias Civis e 9,79% nos órgãos oficiais de Perícia. Os estados que mais se destacaram nesse aumento do efetivo feminino foram Espírito Santo, Acre, Roraima, Amapá e Rio Grande do Norte. Ademais, houve um incremento de mulheres em cargos de comando entre os anos 2020 e 2021 nas Polícias Militares, Corpo de Bombeiros Militares e Polícias Civis, resultando na ampliação de 9,19%.

“Além da ampliação no efetivo feminino, dados da Pesquisa Perfil das Instituições de Segurança Pública ano-base 2004 a 2021 apontam um aumento no número de Delegacias de Polícia Civil especializadas no atendimento a ocorrências policiais envolvendo mulheres de todo o Brasil. Em 2004 eram apenas 177 unidades, contrapondo com 464 delegacias especializadas em 2020 e 501 unidades em 2021, divididas em 231 unidades na região sudeste do país; 107 na região nordeste; 76 no sul do Brasil; 50 na região Centro-Oeste e 37 no norte do país”, destacou Felipe Sampaio, diretor de Gestão e Integração de Informações da Senasp/MJSP.

