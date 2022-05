Super Copa de Futebol abre campanha Maio Amarelo em Corumbá

Em Corumbá, a noite de ontem (4) foi marcada com a campanha “Maio Amarelo – 2022”, que tem o principal objetivo de conscientizar os condutores da cidade. No mês será realizados varias atividades, como futebol e ações educativas por todo o município.

Realizada no Centro Popular Nação Guató, a solenidade também marcou o início da ‘Super Copa Maio Amarelo de Futebol’ com os jogos Detran 1 x 1 Saúde e Agetrat 3 x 1 GCM.

O objetivo do “Maio Amarelo” é lembrar as pessoas de algumas regras básicas e fazer com que respeitem a legislação de trânsito. Busca a campanha reforçar a necessidade de respeitar normas simples e cotidianas de trânsito como, por exemplo, o pedestre atravessar na faixa; o motociclista não se espremer por entre os carros os carros ou fazer ultrapassagens arriscadas e jamais dirigir depois de ter ingerido bebida alcoólica.

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. O trânsito deve ser seguro para todos em qualquer situação.

Porque maio? Foi uma proposta da ONU (Organização das Nações Unidas) quando decretou a década de ação para segurança no trânsito em 11 de maio de 2011. Porque amarelo? A cor amarela foi escolhida por ser a cor da advertência no trânsito, sinal de alerta aos motoristas.