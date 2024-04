Mulher é presa transportando sete armas de fogo e drogas em Ponta Porã

Na noite de quarta-feira (3), uma ocorrência chamou a atenção das autoridades policiais na cidade de Ponta Porã, município distante 312 km de Campo Grande. Uma mulher de 29 anos foi detida carregando um arsenal impressionante, com sete armas de fogo, todas escondidas sob suas roupas.

De acordo com o registro policial, o flagrante ocorreu durante uma abordagem realizada pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF), na MS-164, importante rodovia que conecta a linha internacional com o Paraguai aos municípios de Dourados e Maracaju, além da região da Capital.

A MS-164 é conhecida como uma das principais rotas utilizadas por contrabandistas e traficantes de drogas que atuam na faixa de fronteira. Juntamente com outras estradas como a BR-463, a MS-386 e a MS-156, esta rodovia se tornou parte de um “tabuleiro de xadrez” para as atividades criminosas na região.

Durante o bloqueio montado pelos policiais, o condutor do veículo em que a mulher viajava como passageira foi parado para averiguação. Durante a abordagem policial, a mulher apresentou comportamento suspeito, entrando em contradição sobre os motivos de sua viagem e demonstrando visível agitação.

Foi então que os agentes perceberam volumes sob as roupas da mulher, levantando suspeitas imediatas. Questionada sobre o conteúdo, ela confessou prontamente que carregava não apenas armas de fogo, mas também pacotes de droga em seu corpo.

Ainda de acordo com informações da polícia, o arsenal encontrado incluía uma pistola 9 mm, uma pistola calibre 22, um revólver calibre 357 e quatro revólveres calibre 38. Também foram apreendidos quatro pacotes de skank, uma droga ilícita, pesando pouco mais de um quilo.

A mulher admitiu aos policiais que havia pegado as armas e drogas em Ponta Porã com destino a Campo Grande. Posteriormente, ela foi encaminhada à Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) em Dourados, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de armas de uso restrito e de uso permitido.

