Colisão de carro e caminhão deixa uma pessoa ferida na MS-141

Um grave acidente, na noite deste domingo (13), deixou uma pessoa ferida na rodovia MS-141, sentido, Ivinhema a Naviraí, onde houve uma colisão envolvendo um caminhão Volvo NL10 e um Ford Ka, com placas do município de Angélica.

Segundo Ivinoticias, com o impacto o lado direito do carro ficou danificado e o condutor do carro um homem, de 64 anos, teve alguns ferimentos leves sendo encaminhado para o Hospital Municipal. Já o condutor do Caminhão não teve ferimentos e o veículo carregado de adubo que iria para uma usina, teve uma roda danificada.

Na sequência, com a chuva forte no local, uma moto quase atingiu o veículo que estava no meio da pista. Acesse também: Motociclista tem perna amputada após colisão com Mercedes e motorista foge