Três Lagoas registra aumento nos casos de Covid-19 e cuidados de prevenção é reforçado

Dos dias 03 a 13 deste mês Três Lagoas registrou 96 casos de Covid-19, um aumento significativo comparado aos meses anteriores, com isso a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) reforça que é importante a população continuar com os cuidados para a prevenção da Doença, pois a pandemia ainda não acabou.

O médico da Família e da Vigilância Epidemiológica da SMS, Vinícius de Jesus Rodrigues Neves, esclarece que a pandemia continua fazendo vítimas diariamente no país e ressalta: “importante lembrar que cerca da metade das pessoas que se contaminam podem ficar com sequelas como problemas de memória, tosse, fraqueza, até mesmo aumento da pressão, entre outras”.

De acordo com Vinícius o uso de máscaras, principalmente em locais fechados, continua sendo importante em especial para quem não completou o esquema de vacinas (pelo menos 3 doses), pessoas com problemas de saúde, gestantes, idosos e crianças.

Apesar das flexibilizações de medidas de biossegurança contra a Covid-19, para ter acesso às unidades de saúde, hospitais, clínicas, laboratórios e serviços de urgência emergência, como a UPA-24h, ainda é obrigatório o uso de máscara no município. A obrigatoriedade também é válida para uso do transporte público, assim como o isolamento de 7 dias para pessoas que testaram positivo para a doença.

