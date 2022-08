Casal ofende e agride família estrangeira em supermercado

A Polícia Militar foi acionada na manhã desta quarta (03), para atender uma ocorrência em um supermercado atacadista em Dourados, na Região Industrial. Um casal de idosos teria agredido um homem e o seu filho de seis anos, além de praticarem injuria racial contra as vítimas.

Segundo informações, o homem de 48 anos estava fazendo compras com a família, de origem estrangeira, quando deixou o seu filho na fila do caixa para cuidar de um carrinho que imaginava ser seu, enquanto iria pesar algumas frutas.

Quando voltou, o menino contou que teria sido agredido por uma mulher, que disse que ele estava roubando o carrinho de compras dela. O pai se dirigiu até a idosa de 62 anos, para perguntar o que teria acontecido. Como resposta, ela afirmou que eles estavam roubando o seu carrinho de compras.

Durante a discussão, o casal começou a chamar o pai da criança de “preto”, utilizando um tom ofensivo e o idoso de 61 anos desferiu um soco na vítima.

A polícia acabou sendo chamada até o local e os funcionários do supermercado apresentaram vídeos que comprovavam a versão da vítima, além de testemunhas que presenciaram a cena e se dispuseram em depor contra o casal.

Os idosos foram localizados no estacionamento do estabelecimento e foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), em Dourados, para registar a ocorrência.

Ainda de acordo com informações, a mulher afirmou que não teria batido na criança, mas retirado a sua mão do carrinho e justificou a atitude falando que já tinha tido o carrinho roubado outras vezes por “esse tipo de pessoa”, se referindo a pessoas estrangeiras.

Diante de toda a situação, a ocorrência foi registrada como vias de fato e injuria, que consiste em ofender alguém se utilizando da sua raça, cor, etnia, origem, religião, idade (idosos) ou deficiência.

