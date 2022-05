Casal é socorrido após sofrer atentado em assentamento; homem está em estado grave

Um homem de 26 anos, ficou gravemente ferido depois de ser esfaqueado junto a sua esposa que teria queimado as mãos após um atentado, por volta de 21h desta sexta-feira (20) às margens da BR-163, em Coxim.

O homem foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com três perfurações de faca nas costas e no braço, um dos ferimentos nas costas teria possivelmente atingido um dos pulmões da vítima, encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, em Coxim com a convivente.

Segundo informações do site Coxim Agora, o homem e a mulher estariam dormindo em um barraco no acampamento quando um indivíduo teria se aproximado e ateado fogo no local, para conter o incêndio, a convivente teria usado as mãos para apagar as chamas, o que causou ferimentos.

Ainda conforme as informações, o rapaz pegou o celular e enquanto estava chamando por socorro, o autor se aproximou e desferiu os golpes de faca na vítima, quando percebeu a chegada da Polícia Militar, o autor fugiu para dentro de um matagal.

A Força Tática da Polícia Militar foi acionada e esteve no local realizando buscas para localizar o suspeito da tentativa de homicídio que não encontrado.

Além disso, os policiais foram acionados novamente após receberam informações de que o barraco com os pertences das vítimas havia sido alvo de um novo incêndio.

Ao chegarem no local perceberam que havia um outro casal dormindo próximo de onde aconteceu o ataque. Os policiais iniciaram entrevista e perceberamque o homem teria ficado nervoso e suas mãos estavam sujas de sangue. Foi dado voz de prisão e o suspeito levado para a delegacia.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Coxim e segue sobre investigação.

Matéria editada às 16h46 para acrescimo informação