Instituto lança coleção inédita com empreendedores LGBTQIAP+

Com o objetivo de incentivar a produção de empreendedores LGBTQIAP+, o Instituto C&A, pilar social da varejista, lança coleção inédita. O projeto selecionou as marcas que receberam apoio para criação de novas identidades visuais e investimento nas iniciativas.

Intitulado O Nosso Encontro Orgulho na C&A, o projeto promoveu a aceleração de empreendimentos por quatro meses em branding e produto. Com identidade genderless, autoral e que prima pelo conforto, a nova coleção reúne peças overtop, bottom, top, acessórios e calçados.

As opções de tamanho variam do P ao GG. Seguindo as tendências, os 42 itens vão do retrô ao contemporâneo. Entre os destaques, estão estilos bold color, produtos feitos à mão, muito brilho e recortes.

Gustavo Narciso, diretor executivo do Instituto C&A, explicou os motivos de lançar um projeto como o Nosso Encontro Orgulho. “Dá continuidade ao trabalho que começamos com o edital Todes na Moda, no ano passado, em que selecionamos negócios liderados por pessoas LGBTQIAP+ para a aceleração”, contou, em comunicado à imprensa.

Ele acrescentou que a ação “é resultado de um trabalho conjunto entre estes empreendedores para criar moda com propósito e que cause, de fato, transformação social”.

Estilos diversos

As 10 marcas selecionadas têm estilos variados e dialogam com as principais tendências de moda da atualidade. A designer Fernanda Josino de Assis, da Ácida Lab, produz itens de alfaiataria sem gênero.

Enquanto a Afroperifa, idealizada por Will André Alves Carvalho dos Santos, um homem negro bissexual, aposta em expressar o design afrourbano, com peças que são uma manifestação da moda periférica.

Um dos principais propósitos da coleção são itens para todos os corpos. Marcas como a João, Coloral e Teran defendem esse conceito em suas produções.

Com informações do site Metropoles