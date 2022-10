Mulher morre após ser socorrida de acidente em estado grave

Cleyde Colman, 39,morreu após um acidente de um veículo na tarde de ontem (4), na estrada da Apa Baía Negra, conhecida como Codrasa, em Ladário, distante a 412 quilômetros de Campo Grande. Ela estava no automóvel com o marido e uma criança,5, e precisou ser levada ao hospital, onde acabou morrendo.

Segundo informações, o motorista do veículo Prisma, de cor vermelha, perdeu o controle da direção, acabou saindo da pista e colidiu contra uma árvore.

Cleyde acabou presa nas ferragens e precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros. Ela apresentou quadro grave, com suspeita de traumatismo craniano e lesões no quadril e tórax.

De acordo com a guarnição, o motorista apresentava suspeita de fraturas na perna, quadril e tórax. A criança, que seria neta do casal, sofreu corte no rosto e lesões no quadril.

Foi realizado o atendimento emergencial e as três vítimas foram encaminhadas para o Pronto-Socorro de Corumbá por viaturas dos Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O marido e a criança seguem internados no hospital.

Com informações de Diário Corumbaense

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais: