Carro para às margens de rodovia após capotar diversas vezes na MS-316

Jovem de 21 anos ficou ferido, na manhã desta sexta-feira (26), na MS-316, em Paraíso das Águas, após capotar diversas vezes o carro que dirigia.

De acordo com informações do site BNC Notícias, o acidente aconteceu na altura do km 54. Após perder o controle da direção, o carro capotou e parou às margens da rodovia.

Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate da vítima. O rapaz foi encaminhado para a Fundação Hospitalar de Costa Rica e o estado de saúde não foi divulgado, assim como as causas do acidente.

O trecho onde a capotagem aconteceu é conhecido por conter muitas curvas acentuadas e requer atenção redobrada por parte dos motoristas.

