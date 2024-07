Procon fecha supermercado e apreende produtos vencidos e cigarros contrabandeados

Operação do Procon (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumir) em parceria com a Polícia Civil, realizada nessa quinta-feira (25), em seis bairros de Campo Grande, terminou com a apreensão de 173 pacotes de cigarro de origem estrangeira sem nota fiscal e fechou um supermercado com licença sanitária e alvará de funcionamento vencidos, bem como com a comercialização de produtos vencidos.

O comércio que teve as portas fechadas está localizado no bairro Jardim Presidente. No local foram descartados itens com embalagens rompidas e que não possuíam informação sobre prazo de validade. Além disso, os produtos estavam conservados em temperatura inadequada.

A operação também aconteceu nos bairros Campo Nobre, Jardim Canadá, Jardim Centro Oeste, Vila Palmira e Nova Lima.

Foram apreendidos ainda cigarros eletrônicos, essência de fumo, fogos de artifício e 35 garrafas de bebidas alcoólicas com indícios de falsificação e descaminho.

Cinco pessoas receberam autuação pelo crime de contrabando e os itens apreendidos serão enviados à Receita Federal.

A Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) liderou a ação com apoio do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros) e do Procon/MS.

O trabalho faz parte de operação nacional coordenada pela Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública).

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram