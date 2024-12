Carro com bebê de um ano pega fogo após colisão frontal com caminhão na BR-376

Carro com uma família pegou fogo, na manhã desta terça-feira (17), na BR-376, entre Ivinhema e Deodápolis, após colisão frontal com um caminhão. No automóvel de passeio estava um casal e um bebê com um ano de idade.

Conforme informações do site Ivi Notícias, as vítimas estavam em um Chevrolet Astra, quando houve a batida com o caminhão caçamba. No impacto, o veículo capotou e pegou fogo às margens da rodovia. Trabalhadores que prestavam serviço de manutenção na rodovia ajudaram a tirar a família do carro, antes que ele fosse consumido pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou o motorista com fratura do fêmur, escoriações no rosto e suspeita de traumatismo cranioencefalico. O incêndio se espalhou pela vegetação e atingiu parte de uma plantação de cana de açúcar.

Já o caminhão atingido teve a cabine arrancada, assim como algumas rodas destruídas. Não há informações se o condutor se feriu na batida.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram