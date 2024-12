Da timidez à autoconfiança: jovens da capital têm vidas transformadas pelo Jovem em Ação

Terceira edição do Programa da Fundação Manoel de Barros contou com 35 participantes. Iniciativa busca empoderar jovens para o mercado de trabalho e para a vida.

Uma viagem ao incrível mundo das novas descobertas. Um convite ao aprendizado. ´Um esticador de horizontes´ como diz Manoel de Barros no poema ´Bernardo é quase uma árvore´. Um programa que tem transformado a vida de jovens da nossa capital. Assim tem sido o ´Jovem em Ação´, um programa da Fundação Manoel de Barros que acaba de formar dezenas de novos jovens em sua terceira edição.

O ‘Jovem em Ação’ é voltado para jovens, estudantes do Ensino Médio, com o oferecimento gratuito de atividades de transformação social, promoção de qualidade de vida, fortalecimento do vínculo familiar e do convívio social. “O programa busca contribuir para a formação de jovens autônomos, que saibam tomar decisões e intervir de forma positiva na sociedade; promover o desenvolvimento de competências e habilidades que levem o jovem a buscar novas soluções para responder a diferentes desafios em sua vida pessoal e profissional e, realizar atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho”, destaca Marcos Henrique Marques, diretor da FMB.

A orientadora social e coordenadora do programa, Kamila Yumi, conta que nesta edição os participantes tiveram encontros três vezes na semana, durante cinco meses: “Trabalhamos com três temáticas: ´Autoconhecimento´, ´Conhecimento em Sociedade´ e ´Plano de Futuro´. Dentro destas três fases eles tiveram aulas como ´Teatro e Expressão Corporal´ (para ajudar na desenvoltura para a busca por emprego´), ´Profissão e Carreira´ (com a parceria da Uniderp, levamos os alunos para dentro da universidade e eles conheceram diversos cursos), ´Educação Financeira e Pessoal´, ´Empreendedorismo´ (para aguçar o lado empreendedor), entre outros”.

´Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós´, Manoel de Barros.

Aos 17 anos, o estudante Juliano Antônio, do Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima, conta que, antes de participar do Jovem em Ação, ´trabalhar em grupo´ era um grande desafio: “No começo do programa achei que seria mais ou menos básico, mas quando foi passando o tempo, vi que era realmente avançado e eu me descobri nesse curso, me transformei. Eu tinha muita dificuldade com ´trabalho em grupo´, não conseguia lidar com pessoas, eu tenho pavor de grupo, de multidão. Mas, agora, eu entendo, lidar com cada pessoa, entendo como cada pessoa pensa, você tem que respeitar os outros”.

Para o jovem Davi Galdino, de 15 anos, do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Hércules Maymone, participar do programa foi uma oportunidade para se aproximar da área do Direito, uma graduação que ele tem pretensão de fazer no futuro e para ´perder a vergonha´. “Aprendi muitas coisas, perdi a vergonha, aprendi como investir, em todas as aulas eu aprendi alguma coisa”, completou.

“Foi incrível, abriu nossos horizontes, muito legal. Melhorei minha comunicação, a linguagem corporal”, descreve a estudante Ana Clara Vieira Abreu, de 17 anos, do Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima.

Já a jovem Maria Eduarda Jesus Amorim, de 17 anos, também do Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima, destaca que foram 5 meses de aprendizado. A estudante revela que o conteúdo que mais gostou foi o de ´Profissão e Carreira´: “Gostei muito porque ano que vem eu pretendo trabalhar. A professora Mônica Wanderley, por exemplo, nos ensinou sobre Etiqueta, como se comportar no primeiro emprego. Sou muito tímida e consegui fazer amizade, gostei, foi diferente”.

Para os pais a mudança dos filhos foi notável. Letícia Vilalba, mãe do participante João Victor Vilalba, detalha o quanto o ´Jovem em Ação´ foi importante para o filho: “Esse programa caiu do céu! Eu estava à procura de algo que realmente ajudasse ele a se desenvolver, pois ele era muito tímido, apático, precisava realmente sair para o mundo. Ele mudou da ´água pro vinho´, ele sempre foi um menino muito educado, obediente, mas era muito tímido em relação à conversação, não sabia se posicionar; ele aprendeu a andar de ônibus (a gente teve que soltar ele né!). Ele melhorou demais, com relação a querer conversar, tomar iniciativa, uma coisa que antes ele não fazia. Ele entrou de um jeito e saiu de outro: transformado!”.

Esta edição do Jovem em Ação contou com o investimento da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead). Em breve a Fundação Manoel de Barros abrirá inscrições para a quarta edição do programa Jovem em Ação, programada para 2025. Mais informações em www.fmb.org.br/, pelos telefones (67) 98166-0166 e (67) 98143-5679 e, pelas redes sociais; Facebook e Instagram.

Com informações da assessoria de comunicação

