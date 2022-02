Carreta do hospital de amor promove atendimentos gratuitos para prevenção ao câncer

Entre os dias 15 a 18 de fevereiro, a Carreta do Hospital de Amor estará realizando exames gratuitos de de mamografia e preventivo de câncer do colo do útero no Distrito de Anhanduí. A ação marca o início dos atendimentos da unidade móvel em 2022.

O exame de mamografia é recomendado a todas as mulheres acima dos 40 anos e deve ser feito anualmente para prevenir o câncer de mama, segundo tipo de carcinoma mais recorrente no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma.

O Papanicolau é recomendado para todas as mulheres que têm ou tiveram vida sexual ativa e com idade entre 25 e 64 anos. Conforme a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), os dois primeiros exames devem ser realizados anualmente. Em caso de resultados negativos, os demais podem ser feitos a cada três anos, se os resultados estiverem normais. Se diagnosticado na fase inicial, a chance de cura é de 100%

De acordo com a Sesau, essa faixa etária é priorizada devido a maior ocorrência das lesões no colo do útero, passíveis de serem tratadas para não evoluírem para o câncer.

Entre os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama estão o aparecimento de nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos, que persistem por mais de um ciclo menstrual. Nódulo mamário de consistência endurecida e fixo ou que aumentam de tamanho, em mulheres adultas de qualquer idade, saída de secreção sanguinolenta unilateral, presença de nódulos nas axilas, aumento progressivo do tamanho da mama, pele com aspecto de casca de laranja e mudança no formato do mamilo.

Serviço:

A Unidade Móvel será instalada no distrito de Anhanduizinho na Via Lateral, 2775, ponto de referência em frente a Pousada Bahia. O atendimento ao público ocorrerá nas terças, quartas e quintas-feiras: das 7h às 17h e sexta-feira: 7h ás 10h.

(Com assessoria)