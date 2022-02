UNE pede para Inep revisar notas do Enem após queixas de alunos

MATEUS VARGAS

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – A UNE (União Nacional dos Estudantes) pediu nesta quinta-feira (10) para o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) revisar as notas do Enem. Segundo a entidade, diversos estudantes relatam que suas notas estão erradas. O Inep ainda não se manifestou sobre o caso.

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, divulgou na quarta-feira (9) que as notas do Enem já poderiam ser acessadas, mas o anúncio ocorreu horas antes que o Inep finalizasse o carregamento dos resultados, frustrando alunos que buscavam suas notas nesta noite.

Muitos estudantes apontaram, na quarta, instabilidade na página do participante, onde é divulgado o resultado.

Em respostas a publicações da UNE e do governo nas redes sociais, alguns estudantes ainda reclamam nesta quinta-feira (10) de supostos erros nas notas das redações.

O resultado da prova seria divulgado na próxima sexta-feira (11), mas Ribeiro anunciou a antecipação em uma rede social.

“Um agradecimento especial à gestão e equipe do Inep que, mais uma vez, provaram ter competência, tecnicidade e o empenho para antecipar esse resultado tão aguardado por nossos estudantes”, afirmou o ministro.

“Queremos um posicionamento urgente do Inep e do MEC! Não basta ter feito as últimas edições do Enem serem as mais desiguais, o MEC insiste no descaso com os estudantes!”, publicou a UNE no Twitter.

A edição mais recente do Enem, a terceira sob o governo Jair Bolsonaro (PL), foi marcada por uma série de turbulências e controvérsias.

O presidente, que diz desejar uma prova com “a cara do governo”, chegou a pedir ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, para que houvesse questões que tratassem o golpe militar de 1964 como uma revolução, como revelou a Folha.

Às vésperas do exame, dezenas de servidores do Inep pediram demissão de cargos de confiança e denunciaram situações de assédio moral que sofreram para suprimir perguntas com temas considerados inadequados pela gestão do órgão.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior, já que, com o resultado da prova, os candidatos conseguem tentar vagas nas principais universidades públicas do país. Além de acessar programas como o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Financiamento Estudantil).

As provas do Enem 2021 aconteceram nos dias 21 e 28 de novembro com o menor número de participantes desde 2014. Dos 3,1 milhões de inscritos, 930 mil não compareceram ao exame -uma abstenção de 29,9%.

Também foram aplicadas provas do exame em 9 e 16 de janeiro para quem não conseguiu fazer o Enem por problemas como falta de luz no local de aplicação e para um grupo que conseguiu isenção após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal).

Estudantes privados de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade também realizaram o exame em janeiro.