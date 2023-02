Carga de maconha avaliada em meio milhão é apreendida em MS

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu, na manhã desta quarta-feira (16), quase 400 quilos de maconha durante fiscalização dna MS 164, em Vista Alegre, a 172 quilômetros de Campo Grande.

Os policiais deram ordem de parada ao veículo Renault/Kwid, com placa de Jundiaí/SP, mas o condutor não obedeceu e fugiu em alta velocidade. A equipe iniciou perseguição e o motorista acabou perdendo o controle da direção. Ao vistoriar o carro, foram encontrados vários tabletes de entorpecentes cobertos por um tecido preto.

Os ocupantes do veículo, um homem de 35 anos e uma mulher de 39 anos, afirmaram que levariam a droga de Ponta Porã até Campo Grande, onde receberiam cinco mil reais. Ao todo, foram apreendidos 326,4 kg de substância análoga à maconha, avaliada em R$ 692.800,00 (seiscentos e noventa e dois mil e oitocentos) reais.

O condutor e a passageira foram presos e encaminhados, com o veículo e a droga, à Delegacia de Polícia Civil de Maracaju. A Polícia Militar Rodoviária pede que, em caso de denúncias ou informações, a população ligue para o número 198.

