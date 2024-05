Briga generalizada acaba com uma mulher esfaqueada e jovem cortado com garrafa em Corumbá

Na madrugada deste sábado (04), a Polícia Militar foi chamada para intervir em duas brigas generalizadas em Corumbá, resultando em dois jovens feridos.

O primeiro incidente ocorreu por volta da 1h, quando um jovem de 26 anos foi ferido na panturrilha por uma garrafa de vidro enquanto estava em uma conveniência, usando uma tornozeleira eletrônica. Segundo o boletim de ocorrência, ele não conseguiu identificar os agressores, tentou deixar o local, mas foi atingido na perna direita. Ele foi levado para a UPA Nova Corumbá para tratamento médico.

A segunda ocorrência foi registrada por volta das 2h30. Uma mulher de 21 anos foi esfaqueada seis vezes na orelha e nas costas durante uma briga generalizada entre homens e mulheres em uma festa com amigos. Ela não conseguiu identificar o agressor. A jovem também foi encaminhada para a UPA Nova Corumbá para receber cuidados médicos.

