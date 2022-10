Boliviano é preso com cocaína na BR-262 escondidos em pacotes de café

Um passageiro de origem boliviana foi preso no último final de semana, com mais de 12 quilos de cloridrato de cocaína escondidos em embalagens de café, em um ônibus de viagem na BR-262, no município de Miranda. A prisão aconteceu no domingo (15), mas divulgado na tarde de ontem (18), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O flagrante aconteceu na frente da Unidade Operacional da PRF, quando policiais deram sinal de parada ao motorista de ônibus. Ao realizar uma fiscalização no interior do veículo, os agentes da PRF desconfiaram de um passageiro, de nacionalidade boliviana, que apresentou respostas desconexas.

Em vistoria s suas bagagens, os policiais encontraram diversas embalagens de café com pacotes de cloridrato de cocaína escondidos. Novamente questionados pelos agentes, o suspeito confessou que pegou os entorpecentes em Corumbá e deveria entregá-lo em São Paulo, onde receberia US$ 300,00 dólares pelo serviço.

O boliviano e a droga foram encaminhados a Polícia Civil de Miranda.

