Casa de Manoel de Barros abre para público nesta quarta-feira

Após ser inaugurada em setembro deste ano apenas para convidados, a Casa – Quintal de Manoel de Barros será aberta para o público em geral nesta quarta-feira (19). O evento irá contar com a presença da atriz Bruna Lombardi, que exibirá uma entrevista dos anos 90 com o poeta na sua própria casa. Os ingressos são a partir de R$ 75.

A residência foi o local onde Manoel morou nos seus últimos anos de vida, junto a família. Ela acabou sendo transformada em museu com o intuito de manter viva a memória do poeta, além de ser um espaço onde será reunido estudos e pesquisas sobre as obras do autor.

O projeto foi elaborado com a ajuda da parceria entre Silvestre Barros, neto do escritor, do jornalista Pedro Spíndola e da ONG Fundação Nelito Câmara, de Ivinhema.

Na visitação, será possível observar objetos pessoais, escritos e o acervo geral do poeta, além do espaço de pesquisa. A expectativa é de que, pelo menos uma vez ao mês sejam promovidos eventos culturais no local.

Em entrevista para O Estado impresso, quando a casa foi inaugurada em setembro, Silvestre afirma que seria egoísmo não dividir o local com todos. “Olha, você sabe que dividir com outras pessoas essa casa vai ser uma coisa bem incomum, né? Porque a gente não abre as portas da casa da gente para as pessoas estranhas, mas, nesse caso, é a casa que era do Manoel, que pouca gente conhece e que eu achei muito egoísmo da minha parte manter isso só para mim, apesar de eu ter sido nascido e crescido lá dentro”.

SERVIÇO: Abertura da Casa – Quintal de Manoel de Barros para o público – 19:30 > 22:00

Ingressos: podem ser adquiridos pelo site da Sympla. Os valores variam de R$ 150,00 (+ R$ 15,00 taxa) inteira e R$ 75,00 (+ R$ 7,50 taxa) meia-entrada.

Local: Rua Piratininga, 363 – Jardim dos Estados.

Com informações da repórter Méri Oliveira.

