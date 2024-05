Autor de feminicídio tentado é preso em flagrante pela Polícia Civil em Dourados

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira, 29/05, um homem de 22 anos, pela prática de feminicídio, na forma tentado. O crime ocorreu na noite do dia 28/05, na aldeia Jagupiru, em Dourados-MS.

Conforme os depoimentos e declarações colhidas, no dia 28, o autuado, M.G.R., teria discutido com sua companheira, de 44 anos de idade. Em razão da discussão, a vítima decidiu ir embora, mas M.G.R. não aceitou, e passou a correr atrás dela com uma faca de aproximaadamente 15 cm.

Ao alcança-la, desferiu-lhe uma facada, na região das costas. Diante do ferimento, vizinhos e a liderança da aldeia a socorreram e o SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) a levou para o Hospital da Vida. Após o ocorrido, foi confeccionado registro de ocorrência e uma equipe da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) foi informada, iniciando trabalho investigativo para localizar e prender o autor.

Com o apoio de uma equipe da Delegacia de Tacuru, no âmbito da operação “Protetor”, do Ministério da Justiça, e também com auxílio da liderança indígena local, os policiais civis realizaram buscas ininterruptas na região de mata fechada, conseguindo capturar o autor, que foi conduzido para a DAM, onde foi formalizado o flagrante.

Em que pese as informações iniciais relatarem que a vítima estava grávida, isto não se verificou, conforme exame HCG, cujo resultado apontou negativo para gravidez. Outrossim, conforme prontuário médico, a vítima permanece na área vermelha no Hospital da Vida, em situação estável.

Com Informação da Polícia Civil

