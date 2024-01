Autor de assassinato de caminhoneiro sequestrou ex-esposa e filhos após o crime

Foi preso nesta quarta-feira (10), o autor do assassinato do caminhoneiro Jovane Rodrigues Pires, de 29 anos, morto com quatro tiros nas costas no distrito de Indápolis, em Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande. O autor do crime foi preso em Maringá, no Paraná, em operação conjunta com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O autor do crime é ex-marido de Carla Regina de Souza Ramos, de 29 anos, com quem tem dois filhos. Atualmente Carla, que também é caminhoneira, mantinha relacionamento com Jeovane, então a polícia trabalha com a suspeita de que o crime foi cometido por ciúmes. Ela estava com Jeovane no momento do assassinato.

Após o crime, o homem sequestrou Carla e se encaminhou para a casa da mãe dela, onde também levou os filhos, um bebê e uma criança entre 8 e 9 anos, mantendo-os em cárcere em um veículo, descobertos no momento da abordagem da PRF. De forma preliminar, a mulher disse que foi obrigada a seguir viagem com o criminoso.

Jeovane e Carla trabalhavam para a mesma empresa de transportes, porém dirigiam veículos diferentes. Entretanto, no dia do crime, Carla dirigia o caminhão de Jeovane. O caso é tratado como crime passional, e segue investigação para apurar e entender as circunstâncias do crime.