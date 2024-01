Vídeo: Arara-canindé surpreende ao abrir torneira para beber água em quartel da PM

Uma arara-canindé protagonizou um momento inusitado ao ser flagrada abrindo a torneira para beber água no quartel da Cavalaria da Polícia Militar, em Campo Grande, na terça-feira (9), em mais um dia quente na capital.

Enquanto esteve no quartel, a ave se tornou a atração principal, demonstrando sua destreza ao tomar água diretamente da torneira, saborear goiabas, sobrevoar próximo aos policiais e até mesmo posar para fotos. O episódio foi registrado por um dos policiais do esquadrão da Cavalaria e compartilhado nas redes sociais.

A cabo Laryssa Caldera, ao comentar sobre a presença de diferentes animais na região, ressaltou que quatis, capivaras, antas, mutuns e cobras são comuns no local. Ela destaca que a tranquilidade desses animais está relacionada à ausência de ações agressivas por parte das pessoas que frequentam a área.

“”Como eles percebem que ali na região não existe nenhum tipo de ação agressiva por parte das pessoas que frequentam a área, então eles estão sempre muito tranquilos. Eu pessoalmente já tinha visto ela [a arara] bebendo água no cocho dos cavalos”.

Os policiais mencionam que a presença de araras e outros animais faz parte da rotina do quartel, sendo comum vê-los bebendo água nas tigelas e cochos destinados a cães, gatos e cavalos. No entanto, a arara-canindé abrindo a torneira para beber foi um fato inédito e encantador.

