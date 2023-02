Árbitro de futebol de Jateí morre vítima de acidente na BR-376

Árbitro de futebol e morador na cidade de Jateí, Jeferson Ishibasi, 29, morreu vítima de um acidente na noite de domingo (19), na BR-376, em Vicentina, a aproximadamente 276 quilômetros de Campo Grande. Outras quatro pessoas, entre elas duas crianças, ficaram feridas.

Segundo Fátima em Dia, Jeferson conduzia um VW/Gol pela rodovia no sentido a Jateí, quando acabou colidindo frontalmente conta o veículo GM/Ônix, de uma família de Campo Grande. A batida aconteceu após o Conjunto Habitacional Altos do Barreirão, aproximadamente 500 metros de um quebra-molas.

Com o violento impacto, os dois motoristas sofreram ferimentos mais graves, Jeferson, conhecido mais como "Frutinha", chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar até o Hospital Municipal de Vicentina, onde sofreu uma parada cardíaca e morreu.