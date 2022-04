Aquidauana recebe a 1ª Copa dos Campeões Assomasul de futebol amador

Aquidauana recebe neste sábado (9), a primeira edição da Copa dos Campeões Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) de futebol amador. As partidas desse ano vão acontecer no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, a partir das 8h e segundo as informações da direção técnica do campeonato, o campeão ganhará troféu e medalhas.

E, neste ano a competição vai consagrar o campeão entre os vencedores de todas as edições da Copa Assomasul, dos anos anteriores de 2001 a 2021.

No total, são 12 vencedores da Copa Assomasul até hoje: Maracaju (4 títulos), Antônio João (2), Sidrolândia (2), Aquidauana (1), Bela Vista (1), Campo Grande (1), Corumbá (1), Dois Irmãos do Buriti (1), Iguatemi (1), Jardim (1), Porto Murtinho (1) e Tacuru (1).

O diretor-presidente da Fundesporte ( Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), Silvio Lobo Filho, enfatiza. É um espetáculo à parte da tão tradicional Copa Assomasul, que vai motivar ainda mais os participantes e o mais importante que é promover a confraternização entre servidores de todos os municípios.”

Já a 18ª Copa Assomasul vai iniciar no dia 30 de abril, também em Aquidauana, município atual campeão. Em 2022, a maior competição de futebol amador da região Centro-Oeste terá cinco fases e a final está marcada para 5 de novembro.

As etapas da primeira fase:

1ª etapa: 30 de abril – Aquidauana (abertura)

2ª etapa: 14 de maio – Bandeirantes

3ª etapa: 21 de maio – Sidrolândia

4ª etapa: 28 de maio – Camapuã

5ª etapa: 4 de junho – Aparecida do Taboado

6ª etapa: 11 de junho – Porto Murtinho

7ª etapa: 25 de junho – Coxim

8ª etapa: 2 de julho – Tacuru

9ª etapa: 9 de julho – Taquarussu

10ª etapa: 10 de julho – Jateí

11º etapa: 16 de julho – Vicentina

12ª etapa: 17 de julho – Itaquiraí

O Governo do Estado, por meio da Fundesporte, é um dos principais apoiadores do evento, organizado pela Assomasul.